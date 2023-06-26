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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailesiyle gittiği Fırat Nehri'ne serinlemek için giren çocuk, hayatını kaybetti

Giriş: 26.06.2023 - 03:01 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da nehre giren çocuk boğuldu
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AA

Siverek ilçesi Mezra Mahallesi yakınlarında daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan bölgeye ailesiyle giden Mehmet Salih Yalma (12), serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Yalma'nın bir süre sonra suda kaybolması üzerine aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AKUT ve AFAD ekiplerinin yanı sıra dalgıç polis timi gönderildi. AA'nın haberine göre; nehirde yapılan 4 saatlik aramanın ardından Yalma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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