Şanlıurfa'da çıkan anız yangınında yaklaşık 200 ton saman yandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 200 ton saman yandı
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Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, yaklaşık 400 dönüm alana yayıldı.
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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alanda bulunan evler ise yangın tehlikesine karşı tahliye edildi.
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Yangında alanda bulunan yaklaşık 200 ton saman yandı.
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Mahalle sakinlerinin de hortumlarla destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
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