Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanacak.

İHA'nın haberine göre; kentin farklı mahallerindeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina süresi ise sona erdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!