Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Viranşehir ilçesinde meydana gelen olayda, Naif Kuşçu (31), Hürriyet Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kuşçu, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin çağırdığı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.