AA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de iki binada Haliliye ilçesinin ise Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 3 bina da 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Birecik ilçesinin Kurtuluş, Haliliye ilçesinin ise Karşıyaka Mahallesi'nde 2 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.