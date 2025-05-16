"BİR MİNAREDE ÇATLAK MEYDANA GELDİĞİ BİLGİSİ VAR"

Kulu Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir de Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Şiddetli çok fazlaydı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olumsuz bir durum yok. Sadece Kırkkuyu Mahallesi'nde bir cami minaresinde çatlak olduğu yönünde bilgilerimiz var. Depremi eşyaları devirecek kadar hissettik." dedi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi" paylaşımında bulundu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Valiliği de, "Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır." açıklamasında bulundu.