Sandro Tonali'ye 10 ay futboldan men cezası
İtalya Futbol Federasyonu, Newcastle United forması giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı
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İtalya'da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturmasında Sandro Tonali'nin cezası belli oldu.
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynadığını itiraf eden Newcastle United futbolcusu Sandro Tonali'nin futboldan 10 ay men edildiğini duyurdu.
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İtalyan yetkililerle yaptığı iş birliği nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun cezası, 3 yıldan 10 aya düşürüldü.
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Tonali, ayrıca 8 aylık kumar bağımlılığı rehabilitasyon programına katılacak. Bu cezayla birlikte sezonu kapatan genç futbolcu, İtalya'nın EURO 2024'e katılması durumunda turnuvada forma giyemeyecek.
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İtalya'da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce de Juventuslu futbolcu Nicolo Fagioli, 7 ay men cezası almıştı.
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