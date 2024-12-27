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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun, 8 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:43
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        Yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun, 8 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım yayınlandı. 7

        Yayınlanan tanıtımda hayatında her şey istediği gibi olan Karsu, Filiz’in nezarethaneye girmesiyle yıkılıyor. Hasan, Filiz’i kurtarmak için katili bulacağını söylerken Feryal Aksoy’u aslında asistanının öldürdüğünün ortaya çıkması tanıtıma damgasını vuruyor. Bora, Karsu’ya destek olurken Filiz’in içeriden çıkıp çıkamayacağı merak konusu oluyor.

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        'SANDIK KOKUSU'NUN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bora'nın uçağını durdurmaya yetişemeyen Karsu, ağlayarak Bora'nın evine gitti. Karsu'dan vazgeçemeyen Bora, Karsu'yu bırakıp gidemedi. İkili, evde karşılaştığında romantik dakikalar yaşarken Bora, en başından beri Karsu'nun hislerini bildiğini ve Irmak'la olan konuşmasını duyduğunu itiraf etti. Feryal'in şikayeti üzerine tutuklanan Filiz ve Gülnaz soluğu karakolda aldı. Ayça, Petek'in ricası üzerine Hakan'ı da davet ederek arkadaşlarıyla yemek yemeye gitti. Yemek sırasında Hakan'ın merak uyandıran geçmişini hatırlamasıyla savaş fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı. İhsan, oğlu Hakan'ı neden takip ettirdiğiyle ilgili akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kıvanç, arkadaşı Arda ile sohbet ederken Irmak'ın geçmişte üvey babasıyla evlendiğini öğrendi ve hayatının şokunu yaşadı. Söylenenlere inanmak istemeyen Kıvanç, durumu Irmak'a sordu ve onunla yüzleşmek istedi. Feryal'in tüm uğraşlarına rağmen Filiz'e toz kondurmayan Hasan, tekrar şikayetçi olmaması için Feryal'in kahve teklifini kabul etmek durumunda kaldı. Eve döndüğünde Hasan, Filiz'e yaşananları anlattı. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise, Feryal'in cinayet davasında başta Filiz olmak üzere herkes sorguya alındı. Final sahnesinde “Filiz, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?” sorusu akıllara geldi.

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        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        'Sandık Kokusu’nun 41. Bölüm Tanıtımı;

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        #sandık kokusu
        #show tv

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