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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' ikinci sezonuyla yine çok konuşulacak

        'Sandık Kokusu' ikinci sezonuyla yine çok konuşulacak

        SHOW TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi 'Sandık Kokusu', ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:30
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        'Sandık Kokusu' yine çok konuşulacak
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        Farklı yollar kesiştiğinde, aşk her zaman galip gelmez ama mücadele ruhu asla kaybetmez. Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren hikayesiyle, 'Sandık Kokusu'nda pes etmeyenlerin kalpleri bir araya gelir.

        Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı 'Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda diziye birbirinden başarılı oyuncular Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.

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        Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çekimlerine başlanan 'Sandık Kokusu'nun setinden ilk kareler dizinin hayranları arasında sosyal medyada şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Yeni sezonda hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkileyecekleri ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

        Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi yeni sezonuyla çok yakında SHOW TV'de.

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        #sandık kokusu

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