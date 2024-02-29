Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu', AB kategorisinde zirvede

        'Sandık Kokusu', AB kategorisinde zirvede

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Dizi; AB kategorisinde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sandık Kokusu' zirvede
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

        İZLENME PAYI; 13.96

        'Sandık Kokusu’nun 12'nci bölümü; AB grubunda 5.05 izlenme oran, 13.96 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1 20+’da 5.92, izlenme oranı 14.17 izlenme payı, Total’de ise 4.29 izlenme oranı, 10.86 izlenme payı elde etti.

        REKLAM

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 12'nci bölümünde; Karsu ve Atilla’yı öpüşürken gören Reha öfkeden deliye döndü. Atilla’ya saldıran Reha’nın tehditleri ikili arasındaki gerilimi giderek yükseltti. Filiz ise Karsu ve Atilla’nın sevgili olduğuna inanmadı. Kadir’in adamları Atilla’nın evine baskın düzenlerken, Atilla onları tuzağa düşürdü. Ancak Atilla için çember giderek daralıyordu. Lale, Atilla’yı Cennet Sitesi’nde saklandığı kimliği ile gördü. Atilla, Lale’yi susturmaya çalışırken, yaşanan bu olayın ardından Lale’nin ortadan kaybolması kafaları karıştırdı. Diğer tarafta Atilla’nın adamı Dilaver, Mert’in hayatta olduğunu öğrendi. Atilla, kardeşini apar topar başka bir eve geçirmek zorunda kaldı. Karsu ve Atilla arasındaki sevgililik oyunu gerçeğe dönüşmeye başladı. İkili, Deniz’in dans kursunda tango yaparken yakınlaştı.

        Karsu ve Atilla’nın romantik dansı;

        Bölümün finalinde Karsu ve Atilla, romantik dakikalar yaşarken Atilla’ya iş ile ilgili bir telefon geldi. Bu sırada Karsu, Deniz’in isteğiyle Ozan’dan mesaj gelen numarayı aradı. Karsu, Ozan’ı ararken evde telefon çalmaya başladı ve Karsu, Ozan’ın telefonunu Atilla’nın evinde buldu. Şoke olan Karsu’nun tepkisi ve Atilla’nın nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

        Karsu, Ozan’ın telefonunu Atilla’nın evinde buluyor;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk Anasayfa