'Sandık Kokusu', AB kategorisinde zirvede

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 12'nci bölümünde; Karsu ve Atilla’yı öpüşürken gören Reha öfkeden deliye döndü. Atilla’ya saldıran Reha’nın tehditleri ikili arasındaki gerilimi giderek yükseltti. Filiz ise Karsu ve Atilla’nın sevgili olduğuna inanmadı. Kadir’in adamları Atilla’nın evine baskın düzenlerken, Atilla onları tuzağa düşürdü. Ancak Atilla için çember giderek daralıyordu. Lale, Atilla’yı Cennet Sitesi’nde saklandığı kimliği ile gördü. Atilla, Lale’yi susturmaya çalışırken, yaşanan bu olayın ardından Lale’nin ortadan kaybolması kafaları karıştırdı. Diğer tarafta Atilla’nın adamı Dilaver, Mert’in hayatta olduğunu öğrendi. Atilla, kardeşini apar topar başka bir eve geçirmek zorunda kaldı. Karsu ve Atilla arasındaki sevgililik oyunu gerçeğe dönüşmeye başladı. İkili, Deniz’in dans kursunda tango yaparken yakınlaştı.

Karsu ve Atilla’nın romantik dansı;

Bölümün finalinde Karsu ve Atilla, romantik dakikalar yaşarken Atilla’ya iş ile ilgili bir telefon geldi. Bu sırada Karsu, Deniz’in isteğiyle Ozan’dan mesaj gelen numarayı aradı. Karsu, Ozan’ı ararken evde telefon çalmaya başladı ve Karsu, Ozan’ın telefonunu Atilla’nın evinde buldu. Şoke olan Karsu’nun tepkisi ve Atilla’nın nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Karsu, Ozan’ın telefonunu Atilla’nın evinde buluyor;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...