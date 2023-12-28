'Sandık Kokusu', 'AB' grubunda zirveyi bırakmıyor

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Sürükleyici hikâyesiyle her hafta merak uyandıran 'Sandık Kokusu’nun dün yayınlanan bölümünde; Atilla’nın Deniz’in dolabına saklanırken Karsu’ya yakalanması heyecan dolu anlara sahne oldu. Atilla’nın yazar kimliğinin aksine sert hali izleyicileri şaşırtırken, “Karsu, Atilla’nın gerçekte kim olduğunu öğrenecek mi?” sorusu akıllara geldi.

'Sandık Kokusu’nun dördüncü bölümü; AB grubunda 5.42 izlenme oranı 15.36 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu. ABC1 20+’da 6.08 izlenme oranı 14.57 izlenme payı, Total’de ise 4.75 izlenme oranı 12.22 izlenme payı elde etti. Heyecanla takip edilen bölüm, #SandıkKokusu etiketiyle sosyal medya platformu X’te TT listesine girdi. REKLAM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU? Atilla’nın aslında mafya olduğu ve yazar kimliğiyle gizlendiğinin ortaya çıkması seyircileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Yaptığı baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu’yla karşılaşınca elini köpek ısırdığını söyledi. Karsu, Atilla’yı hastaneye götürdü, bu olay ikiliyi yakınlaştırdı. Reha’nın kız kardeşi Lale, Karsu’yu boşanmaktan vazgeçirmek için geldi. Reha ve Lale konuşup planlar yaptı ancak Karsu’nun kararından dönmeye hiç niyeti yoktu. Reha’nın kaba davranışlarına bir kez daha şahit olan Atilla’nın sabrı taştı, adamlarına Reha’ya bir ders vermelerini söyledi.

Reha, Atilla’nın adamları tarafından saldırıya uğradı. Diğer tarafta Karsu, çocuklarını okula yazdırdı. Reha çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamadığı için zorlanan Karsu, giderek artan masraflar karşısında çaresiz kaldı. Karsu artık iş bulup çalışacağını söyledi. Deniz’i büyüten babası Ozan, İstanbul’a oğlunu görmeye geldi.

Karsu, çocuklar ve Ozan hep birlikte Boğaz gezisine çıkarken, Ozan da İstanbul’a taşınmayı düşündüğünü söyledi. Bu fikre Karsu’dan destek geldi. REKLAM Atilla ve Karsu dertleşiyor; Ozan ve Deniz bir arada; Bölümün final sahnesinde ise nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Gece yine baskına gitmek için evden çıkan Atilla, siteye geri döndüğünde Filiz’e yakalandı. Siyahlar içinde birini gören Filiz, Atilla’yı hırsız sanıp herkesi ayağa kaldırdı. Panikle saklanmaya çalışan Atilla’yı Deniz gördü ve onu eve çağırdı.

Atilla, Filizler’in evinde Deniz’in dolabına girip saklanırken, tam bu sırada Karsu oğlunun odasına geldi. Deniz’in üstünü değiştirmek için dolabın kapağını açtığında ise karşısında Atilla’yı buldu. Atilla’nın açıklaması ne olacaktı? Karsu ne yapacaktı? Tüm bu soruların yanıtı merakla beklenen 5. bölümde yanıt bulacak.

İşte final sahnesi; Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi Sandık Kokusu’nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle her çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de. Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı