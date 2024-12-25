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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Sandık Kokusu 40. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Sandık Kokusu 40. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler, Sandık Kokusu 40. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yeni bölümünde Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:35
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        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Sandık Kokusu 40. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alınır. Filiz gerçekten Feryal’ı öldürmüş müdür? Sandık Kokusu 40. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Sandık Kokusu'nun 40. Bölümünde; Feryal’ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz’ın karakolda ifadesi alınır.

        • 3

          Çaresiz kalan Hasan, Feryal’ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker.

        • 4

          Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.

        • 5

          Bora ve Karsu’nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur.

        • 6

          Bora, ilk gördüğü an Karsu’dan etkilendiğini itiraf eder.

        • 7

          Hakan’dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça’yı sıkıştırmaya başlar.

        • 8

          Ethem’le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan’ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.

        • 9

          Kıvanç, Irmak’ın eskiden üvey babasıyla evli olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır.

        • 10

          Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alınır. Filiz gerçekten Feryal’ı öldürmüş müdür?

        • 11

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 40. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
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