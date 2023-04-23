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Sandık Görevlisi ücreti ve başvuru tarihi 2023: 14 Mayıs seçimde sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?

Sandık Görevlisi ücreti ve başvuru tarihi: Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?

Seçim sandığı görevlisi ücreti ve başvuru şartları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanacak. Seçime kısa bir süre kala seçimde görev almak isteyen vatandaşlar için "Sandık görevlisi nasıl olunur ve seçmen sadık görevlisi olma şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte YSK listesi ile 2023 seçmen sandığı görevlisi ücretleri ile ilgili detaylar...

Giriş: 23.04.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'deki seçim atmosferi yoğunlaşmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken sandık görevlisi olma şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı 14 Mayıs Seçimlerinde, seçim görevlileri sandık başında görev alacak. İşte 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili son bilgiler...

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

  • İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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