Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Seçim paraları ne zaman yatacak?
Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından, sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sandık görevlileri, seçim günü; kimlik kontrolü, oy verme ve sayma sürecinin takibi gibi birçok kritik görevler üstlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde görev alan, sandık kurulu başkanı, sandık memuru, bina sorumlusu sandık görevlisi ücretlerini belirledi. İşte 2024 seçim paraları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı...
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Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen sandık görevlisi ücreti, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanmaktadır. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, seçim paraları ne zaman yatacak?" İşte sandık görevlisi ücreti ödeme tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor.
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Sandık görevlisi ücretlerinin mayıs ayı içinde hesaplara yatması bekleniyor.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşmesi ve ödemeler elden yapılmayacağı tahmin ediliyor. Detaylar netlik kazandıkça haberimizde yer alacaktır.
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