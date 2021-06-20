İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sanayicilerin ara eleman ihtiyacı ve üretim arasında yakın gelecekte sorun olabilecek bir açmazla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gittikçe artan tempoda bir sorun yaşadıklarını ifade eden Avdagiç, "Salgın ile açık bir şekilde görüldü ki, sanayi değerli, sanayide çalışmak da önemli. Ancak sanayideki hamlemizi kalıcı hale getirmemiz, istikrarlı bir iş gücü kaynağı ile mümkün. Yeni bir iş gücü yapılanması için yeni bir rota oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.
Sanayinin hızlandığı bu dönemde iş gücü temininin emtia bulmak kadar zor bir mesele haline geldiğini belirten Avdagiç, "Yeni nesil, sanayi kesiminde çalışmayı tercih etmiyor. Gençlerimiz ne yazık ki mavi yaka işlere yeterince talip değiller. Sanayiyi yeni nesil için trend meslek yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlere çağrıda bulunan Avdagiç, "Gençlerimiz, sanayide kariyer kazancını ve geleceklerini mesleki eğitimle kazanma fırsatını kaçırmamalı. İTO olarak hamilik projemizle bizler mesleki eğitimin tam destekçiyiz." dedi.
Şekib Avdagiç, İTO olarak yeni iş gücü yapılanmasına ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına her zaman öncelik verdiklerini, İTO'nun son 5 yıldır mesleki eğitime yönelik olarak "hamilik projesi" yürüttüğünü anlattı.
Mesleki eğitim alanındaki iş birliği için Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve meslek örgütlerine teşekkür eden Avdagiç, şunları kaydetti:
"Halen 102 meslek komitesi üyemiz, hami olarak atandıkları 51 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile birebir ve düzenli olarak irtibat halindeler. Hamilerimiz aracılığıyla öğretmenlere güncel teknolojilere ilişkin eğitimler veriyoruz. Sektör uzmanlarınca öğrenci ve öğretmenlere seminerler düzenliyoruz. Okullara makina ekipman desteği sağlıyoruz. Öğrencilerin iş dünyasıyla iç içe bir eğitim almaları için çalışıyoruz. Okul ve sanayi arasında güçlü bir bağ kuruyoruz."
Avdagiç, hamisi oldukları 51 liseye sağladıkları desteği artırmak için İTO Mesleki Eğitim Komisyonu'nun da düzenli olarak toplanarak okullardan ve hamilerden gelen talepleri karşıladığını söyledi.
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