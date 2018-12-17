18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.
Üretimin daha fazla azalmasını savunma sanayi üretimindeki artış engelledi. Bu dönemde ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA üretimi yüzde 20 arttı. Bu ise toplam sanayi üretiminin 0,5 puan daha fazla düşmemesini sağladı. Bu kalem Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı Sanayi Üretim Endeksi'nde Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı başlığı altına ele alınıyor. Bu kalem eylül ayında da sanayi üretimi yüzde 2.7 düşerken yüzde 25.3 artış göstermişti. Bir önceki ay yani ağustosta ise kurdaki şok artışa rağmen bu alandaki tırmanış yüzde 77'yi geçmişti. Yılın genelinde ve 2015 yılbaşından bu yana bu alanda zaman zaman büyük sıçramalar olduğu ve bunun da sanayi üretimini olumlu etkilediği gözlemleniyor.
İHRACAT SEKTÖRLERİ FREN YAPTI
Sanayi üretim rakamlarından bir başka ilginç olanı ağustosta kurdaki artışın ardından eylül ayında yükselişe geçen ihracat ile birlikte üretimi artan bazı sektörlerin ekimde fren yapması oldu. Bu durum ekim ayında dolar kuru çıktığı 7.20'li seviyeden 5.50'ye geri gelirken ihracat için üretim yapan sektörlerin de kur ile birlikte üretimde ayağını gazdan çektiği şeklinde yorumlandı.
Örneğin önemli ihracat kalemlerinden tekstildeki üretim artışı eylülde 9,8 yükselmişken ekimde üretim 3.7 daraldı. Yine giyimde eylülde 0,7 artış gözlenirken ekimde bu artış yerini yüzde 2.7 küçülmeye bıraktı. Elektrikli teçhizat üretimi de eylülde yüzde 0,3 artarken ekimde yüzde 7,6 küçüldü. Motorlu kara taşıtı üretiminde ise eylülde yüzde 3.2 artış olurken ekimde yüzde 12.3 daralma görüldü.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
|Uçak, helikopter, gemi imalatı yüzde 20.2 arttı
|İktisadi faaliyet
|Ekim
|Toplam sanayi
|-5.7
|ARM-Ara malı
|-9.5
|DLT-Dayanıklı tüketim malı
|3.0
|DZT-Dayanıksız tüketim malı
|-3.0
|ENJ-Enerji
|-0.1
|SEM-Sermaye malı
|-6.7
|DT-Düşük teknoloji
|-4.8
|ODT-Orta-düşük teknoloji
|-10.5
|OYT-Orta-yüksek teknoloji
|-9.8
|YT-Yüksek teknoloji
|13.7
|B-Madencilik ve taşocakcılığı
|6.1
|05-Kömür ve linyit çıkartılması
|10.9
|06-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
|16.6
|07-Metal cevherleri madenciliği
|18.3
|08-Diğer madencilik ve taşocakçılığı
|-2.2
|C-İmalat sanayi
|-6.5
|10-Gıda ürünleri imalatı
|-5.3
|11-İçeceklerin imalatı
|7.1
|12-Tütün ürünleri imalatı
|-7.4
|13-Tekstil ürünleri imalatı
|-5.3
|14-Giyim eşyaları imalatı
|-2.7
|15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
|-13.6
|16-Ağaç, ağaç ve mantar ürünleri
|-20.4
|17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
|-8.3
|18-Kayıtlı medyanın basılması
|-1.8
|19-Kok kömürü ve petrol ürünleri
|-12.6
|20-Kimyasalların imalatı
|-7.2
|21-Temel eczacılık ürünleri
|7.7
|22-Kauçuk ve plastik
|-9.3
|23-Metalik olmayan mineral ürün.
|-13.2
|24-Ana metal sanayii
|-10.7
|25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
|-11.6
|26-Bilgisayar, elektronik ve optik
|-5.2
|27-Elektrikli teçhizat imalatı
|-9.9
|28-Makine ekipman imalatı
|-6.9
|29-Motorlu kara taşıtı, treyler
|-14.6
|30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı
|20.2
|31-Mobilya imalatı
|3.4
|32-Diğer imalatlar
|-0.8
|33-Makine ve ekipman kur.
|-3.9
|D-Elektrik, gaz, buhar
|3.6
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları, 2015-2018
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