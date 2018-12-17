Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Üretimin daha fazla azalmasını savunma sanayi üretimindeki artış engelledi. Bu dönemde ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA üretimi yüzde 20 arttı. Bu ise toplam sanayi üretiminin 0,5 puan daha fazla düşmemesini sağladı. Bu kalem Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı Sanayi Üretim Endeksi'nde Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı başlığı altına ele alınıyor. Bu kalem eylül ayında da sanayi üretimi yüzde 2.7 düşerken yüzde 25.3 artış göstermişti. Bir önceki ay yani ağustosta ise kurdaki şok artışa rağmen bu alandaki tırmanış yüzde 77'yi geçmişti. Yılın genelinde ve 2015 yılbaşından bu yana bu alanda zaman zaman büyük sıçramalar olduğu ve bunun da sanayi üretimini olumlu etkilediği gözlemleniyor.

İHRACAT SEKTÖRLERİ FREN YAPTI

Sanayi üretim rakamlarından bir başka ilginç olanı ağustosta kurdaki artışın ardından eylül ayında yükselişe geçen ihracat ile birlikte üretimi artan bazı sektörlerin ekimde fren yapması oldu. Bu durum ekim ayında dolar kuru çıktığı 7.20'li seviyeden 5.50'ye geri gelirken ihracat için üretim yapan sektörlerin de kur ile birlikte üretimde ayağını gazdan çektiği şeklinde yorumlandı.

Örneğin önemli ihracat kalemlerinden tekstildeki üretim artışı eylülde 9,8 yükselmişken ekimde üretim 3.7 daraldı. Yine giyimde eylülde 0,7 artış gözlenirken ekimde bu artış yerini yüzde 2.7 küçülmeye bıraktı. Elektrikli teçhizat üretimi de eylülde yüzde 0,3 artarken ekimde yüzde 7,6 küçüldü. Motorlu kara taşıtı üretiminde ise eylülde yüzde 3.2 artış olurken ekimde yüzde 12.3 daralma görüldü.

Tabii ki bu sektörler aynı zamanda iç piyasaya da üretim yapıyor. Daralmanın bir kısmı iç piyasadaki talep düşüklüğünde de kaynaklı olabilir. Ancak eylülde sanayi üretimindeki düşüşe karşı bu sektörlerde görülen artışın ivme kaybetmesi ihracata çalışan şirketlerin de kurdaki düşüş ile iştahlarını kaybettiği şeklinde de yorumlanabilir.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.