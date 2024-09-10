Sanayi üretiminde gerileme

REKLAM advertisement1

TÜİK temmuz ayı sanayi üretim endeksi gelişmelerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 geriledi.

Böylece sanayi üretiminde iki ay üst üste yıllık olarak düşüş kaydedilmiş oldu. Haziranda endeks geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 gerilemişti.

İMALAT SANAYİNDE YÜZDE 5.1'İK DÜŞÜŞ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 yükselirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 düştü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 8.2 arttı.

Sanayi üretim endeksi temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0.4 yükseldi.