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Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş

Sanayi üretimi deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında yıllık yüzde 8.2, aylık olarak ise yüzde 6 geriledi

Giriş: 11.04.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş
HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre büyük deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8.2 geriledi. Bu 33 ayın en sert düşüşü oldu. son olarak 2020'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki kapanmalar sebebiyle sanayi üretiminde sert düşüşler kaydedilmişti.


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4.5 düştü.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023:

Sanayi üretimi şubatta aylık olarak ise yüzde 6 geriledi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Şubat 2023:

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