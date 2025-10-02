'Sanatta Hayat Var' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

İVA Sanat, bu yıl ikincisini düzenlediği “Sanatta Hayat Var” karma sergisini 7–19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mekanlarından Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşturuyor.

Hayat Holding ve Hayat Finans’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, bu yıl “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” alt temasıyla öne çıkıyor. Ana teması “Sanatta Hayat Var”, alt teması ise “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” olan sergi, sanatın toplumsal farkındalık yaratma gücünü görünür kılmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 36 sanatçının 100’den fazla eseri, resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya çalışmalarından oluşan geniş bir seçkiyle izleyiciyle buluşacak.

Sergi bu yıl “Sürdürebilirlik ve İleri Dönüşüm” özel teması ile dönüşüme odaklanıyor. İVA SANAT’ın 2. Karma Sergisi’nin alt teması olarak sürdürülebilirlik odağında kurgulanan “Art’a Kalan” projesi üniversiteli genç sanatlar tarafından üretiliyor. “Filizlenmek” isimli enstalasyon sergi boyunca alanda görülebilecek. 17 proje arasından jüri tarafından seçilen “Filizlenmek” Marmara Üniversitesi öğrencileri Altay Nehemya Çelik, Melis İmrağ ve Ayşegül Karababa tarafından üretiliyor.

Projeyi değerlendiren jüri üyeleri: Doç. Dr. Burcu Erden (MSGSÜ, Heykel Bölümü)

(MSGSÜ, Heykel Bölümü) Doç. Dr. Yıldız Güner (MSGSÜ, Heykel Bölümü)

(MSGSÜ, Heykel Bölümü) Öğr. Üyesi Hakan Ersiz (MSGSÜ, Heykel Bölümü)

(MSGSÜ, Heykel Bölümü) Çağlayan Kent (Hayat Holding, Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü)

(Hayat Holding, Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü) Seçil Aydın(İVA Sanat, Genel Koordinatör) Sanatçılar Amine Sultan Tan • Ayazma Pınar Bulut • Ayla Seyman • Aytekin Batmaz • Derya Bilgiçyıldırım • Ece Ergin • Ediz Birlikdoğan • Emel Ayvaz • Emin Özdemir • Erman Çobanoğlu • Elif Sezgin • Esra Boztepe • Feyza Tüfekçi • Gizem Aytaç • Gülay Özçelik • Hanife Somaklı • İsmail Haldun Yılmaz • Kübra Dalman • Leyla Vusugi • Mehmet İlhan Gül • Mehtap Büyükbaş • Melis Arslan • Menel Hüzmeli • Mustafa Altuntop • Müeyyet Adaş • Nazmiye Hülya İncaman • Nida Özbenim • Pınar Berkol • Ruhi Resul Aksoy • Sevil Arıkan • Şevket Hakan Üç • Şule Turan Aslan • Vildan Argana • Yunus Özel • Zeynep İncesaraç