Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Sanatta Hayat Var' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

        'Sanatta Hayat Var' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

        İVA Sanat, bu yıl ikincisini düzenlediği "Sanatta Hayat Var" karma sergisini 7–19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul'un tarihi mekanlarından Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 13:43 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sanatta Hayat Var' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        İVA Sanat, bu yıl ikincisini düzenlediği “Sanatta Hayat Var” karma sergisini 7–19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mekanlarından Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşturuyor.

        Hayat Holding ve Hayat Finans’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, bu yıl “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” alt temasıyla öne çıkıyor. Ana teması “Sanatta Hayat Var”, alt teması ise “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” olan sergi, sanatın toplumsal farkındalık yaratma gücünü görünür kılmayı amaçlıyor.

        Yaklaşık 36 sanatçının 100’den fazla eseri, resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya çalışmalarından oluşan geniş bir seçkiyle izleyiciyle buluşacak.

        REKLAM

        Sergi bu yıl “Sürdürebilirlik ve İleri Dönüşüm” özel teması ile dönüşüme odaklanıyor. İVA SANAT’ın 2. Karma Sergisi’nin alt teması olarak sürdürülebilirlik odağında kurgulanan “Art’a Kalan” projesi üniversiteli genç sanatlar tarafından üretiliyor. “Filizlenmek” isimli enstalasyon sergi boyunca alanda görülebilecek. 17 proje arasından jüri tarafından seçilen “Filizlenmek” Marmara Üniversitesi öğrencileri Altay Nehemya Çelik, Melis İmrağ ve Ayşegül Karababa tarafından üretiliyor.

        Projeyi değerlendiren jüri üyeleri:

        • Doç. Dr. Burcu Erden(MSGSÜ, Heykel Bölümü)
        • Doç. Dr. Yıldız Güner(MSGSÜ, Heykel Bölümü)
        • Öğr. Üyesi Hakan Ersiz(MSGSÜ, Heykel Bölümü)
        • Çağlayan Kent(Hayat Holding, Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü)
        • Seçil Aydın(İVA Sanat, Genel Koordinatör)

        Sanatçılar

        Amine Sultan Tan • Ayazma Pınar Bulut • Ayla Seyman • Aytekin Batmaz • Derya Bilgiçyıldırım • Ece Ergin • Ediz Birlikdoğan • Emel Ayvaz • Emin Özdemir • Erman Çobanoğlu • Elif Sezgin • Esra Boztepe • Feyza Tüfekçi • Gizem Aytaç • Gülay Özçelik • Hanife Somaklı • İsmail Haldun Yılmaz • Kübra Dalman • Leyla Vusugi • Mehmet İlhan Gül • Mehtap Büyükbaş • Melis Arslan • Menel Hüzmeli • Mustafa Altuntop • Müeyyet Adaş • Nazmiye Hülya İncaman • Nida Özbenim • Pınar Berkol • Ruhi Resul Aksoy • Sevil Arıkan • Şevket Hakan Üç • Şule Turan Aslan • Vildan Argana • Yunus Özel • Zeynep İncesaraç

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı
        #resim
        #sergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Yardıma giden gencin feci ölümü!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Habertürk Anasayfa