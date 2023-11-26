Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş 22 puanda bulunuyor. Samsunspor ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor. Peki Samsunspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
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Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.
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Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
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Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla girdi.
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İŞTE ÇALIMBAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
- 8
Rosier
- 9
Necip Uysal
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- 10
Omar Colley
- 11
Masuaku
- 12
Amir Hadžiahmetović
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- 13
Gedson Fernandes
- 14
Alex Oxlade-Chamberlain
- 15
Cenk Tosun
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- 16
Muleka
- 17
Aboubakar