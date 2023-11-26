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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş 22 puanda bulunuyor. Samsunspor ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor. Peki Samsunspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:25
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.

        • 4

          Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

        • 5

          Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

        • 6

          Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla girdi.

        • 7

          İŞTE ÇALIMBAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok

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