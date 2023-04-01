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Samsunspor: 4 - Pendikspor: 2 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 30 haftasında lider Yılport Samsunspor, 5. dakikada 10 kişi kaldığı maçta konuk ettiği Pendikspor'u 4-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla en yakın rakibi Eyüpspor ile arasındaki puan farkını da 10'a çıkardı.

Giriş: 01.04.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor: 4 - Pendikspor: 2 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Maçtan dakikalar
2. dakikada kaleciden seken topu ceza sahasında önünde bulan Tanque, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
6. dakikada Pendikspor'un kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Kappel'in şutu direğe çarpıp, auta gitti.
22. dakikada Fofana'nın soldan ortasında topa iyi yükselen Tanque'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Cihan'ın ara pasına iyi hareketlenen Tanque kaleciyi çalımlayarak topu boş filelere gönderdi. 2-0
45. dakikada Regattin, Fofana'nın hatası sonucu kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 2-1
52. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye vuran Ahmed İldiz'in şutu direğin solundan auta çıktı.
55. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Kappel'in şutu filelerle buluştu. 2-2
61. dakikada Regattin'in ortasına iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunu kaleci Szumski güçlükle kurtardı.
83. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye 30 metre uzaklıktaki serbest vuruşu filelere yollayan Zeki Yavru, takımını tekrar öne geçirdi. 3-2
90+1. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yusuf Abdioğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

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