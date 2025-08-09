Habertürk
        Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU (Samsunspor galibiyetle başladı)

        Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

        Giriş: 09.08.2025 - 21:07 Güncelleme: 09.08.2025 - 21:07
        Samsunspor galibiyetle başladı!
        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marius (p) ve 67'de Carlo Holse kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 88. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

        Bu sonucun ardından Samsunspor 2025-2026 sezonuna 3 puanla başladı. Gençlerbirliği ise haftayı puansız kapattı.

        Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

