Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marius (p) ve 67'de Carlo Holse kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 88. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor 2025-2026 sezonuna 3 puanla başladı. Gençlerbirliği ise haftayı puansız kapattı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.