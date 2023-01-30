Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Fofana (Dk. 80 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk.61 Yusuf Abdioğlu), Laura, Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 80 Ahmet Sağat), Tanque (Dk. 90+3 Polat Yaldır)

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Shala, Eren Tozlu, Özgür Sert (Dk. 84 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Olanare, Orhan Ovacıklı (Dk. 68 Celal Hanalp)

Goller: Dk. 28 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk. 30 Tangue, Dk. 76 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Fofana, 45+5 Alim Öztürk, Dk. 90+8 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk.90+2 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor FK)