8. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda Zeki Yavru’nun şutunu kaleci Tarık taca çeldi.

14. dakikada ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Laura’nın şutunu kaleci Tarık güçlükle kurtardı.

44. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe atışında Tanque’nin kafa şutu üstten auta çıktı.

45. dakikada sol çaprazda topla buluşan Rizesporlu John Mary’nin şutu direğin solundan auta çıktı.

54. dakikada Zeki’nin kullandığı kornere iyi yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim'in şutu üsten auta çıkı.

78. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Alim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

90+3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur'un şutunu kaleci Szumski kurtardı.