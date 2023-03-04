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Samsunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek, puanını 45 yükseltti ve maç fazlasıyla lig lideri oldu.

Giriş: 04.03.2023 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
İHA

8. dakikada VAR kontrolü sonrası kazanılan penaltıda Zeki Yavru’nun şutunu kaleci Tarık taca çeldi.

14. dakikada ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Laura’nın şutunu kaleci Tarık güçlükle kurtardı.

44. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe atışında Tanque’nin kafa şutu üstten auta çıktı.

45. dakikada sol çaprazda topla buluşan Rizesporlu John Mary’nin şutu direğin solundan auta çıktı.

54. dakikada Zeki’nin kullandığı kornere iyi yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim'in şutu üsten auta çıkı.

78. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Alim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

90+3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur'un şutunu kaleci Szumski kurtardı.

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