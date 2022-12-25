Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor

Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yendi

Giriş: 25.12.2022 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU
İHA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Adanaspor yarı sahasından verilen ara pasına iyi hareketlenen Tetteh’in şutunu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla taca çeldi.
9. dakikada Yunus Emre’nin defanstan verdiği ara pasında Soner’in şutu direğin solundan auta çıktı.
11. dakikada Ali Kaan’ın sağdan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Laura, 6 pas üzerinden meşin yuvarlığı filelere yolladı. 1-0
20. dakikada Zeki’nin ceza sahasına indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque’nin şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada Zeki'nin ortasına iyi yükselen Tanque'nin kafa şutu üstten auta çıktı.
62. dakikada Adanaspor'un soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Roche'nin şutu üstten auta çıktı.
64. dakikada sağdan gelen ortaya iyi yükselen Jallow'un kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolü sonrası golü iptal etti.
74. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Laura'nın topunu Cihan filelere yolladı. 2-0
87. dakikada Leya'nın köşeye giden şutunu kaleci Szumski güçlükle kornere çeldi.
90+8. dakikada direkten dönen topta Ahmethan Köse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ticari araç şarampole yuvarlandı
Ticari araç şarampole yuvarlandı
Ortaklar arasında silahlı kavga
Ortaklar arasında silahlı kavga
Maldivler’in eski Devlet Başkanı'nın cezası belli oldu
Maldivler’in eski Devlet Başkanı'nın cezası belli oldu
Şans Topu sonuçları açıklandı!
Şans Topu sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.