Güney Kore’nin teknoloji lideri Samsung Electronics, 8 Nisan 2025 Salı günü açıklayacağı ilk çeyrek ön kazanç raporunda kârının yüzde 21 düşeceğini tahmin ediyor. Yapay zeka (AI) çiplerindeki zayıf talep ve sözleşmeli çip üretimindeki süregelen zararlar, şirketi zor bir döneme soktu. Geçen yılın ortalarından beri çip kârlarında gerileme yaşayan Samsung, özellikle yüksek performanslı bellek çiplerinde rakibi SK Hynix’in gerisinde kalarak AI çip devi Nvidia’ya yeterince ürün tedarik edemedi. Mart sonunda eş-CEO Han Jong-Hee’nin beklenmedik ölümüyle yönetimde sarsıntı yaşayan şirket, bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına dayattığı geniş kapsamlı tarifelerle mücadele ediyor. Analistler, Samsung’un ocak-mart döneminde 5,2 trilyon won (3,62 milyar dolar) kâr açıklayacağını öngörüyor; bu rakam, geçen yılki 6,6 trilyon won’un oldukça altında.

YAPAY ZEKA ÇİP REKABETİNDE KAN KAYBEDİYOR

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Samsung’un bellek çip pazarındaki konumu, yapay zeka çağında sallantıda. Şirket, Nvidia’nın AI çiplerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde SK Hynix’e karşı avantaj sağlayamadı. NH Investment & Securities’ten analist Ryu Young-ho, “Samsung’un DRAM sevkiyatlarındaki HBM payı ilk çeyrekte biraz gerilemiş olabilir, bu da DRAM kârlılığını aşağı çekiyor,” diyor. LSEG verilerine göre, Samsung’un çip bölümü bu çeyrekte 1,7 trilyon won kâr elde edecek; bu, geçen yılki 1,9 trilyon won’un altında. Öte yandan, SK Hynix’in aynı dönemde kârını ikiye katlaması bekleniyor; bu da Samsung’un AI çip talebindeki yükselişi yakalayamadığını ortaya koyuyor.

ÇİN'E BAĞIMLILIK VE ABD ENGELLERİ Samsung’un üst düzey pazarlardaki zorlukları, şirketi Çin’deki daha az gelişmiş ürünlere yöneltti. ABD’nin ihracat kısıtlamalarından etkilenmeyen bu ürünler, Samsung’un satışlarında önemli bir yer tutuyor. Ancak Ryu Young-ho’ya göre, Çinli müşterilerin AI çip talebi, önceki çeyrekteki yoğun alımların ardından ilk çeyrekte azaldı. Bu düşüş, ABD’nin yeni kısıtlamalarına karşı önlem alan müşterilerin talebi öne çekmesiyle bağlantılı. Samsung’un emtia çiplerine bağımlılığı ise fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasızlığını artırıyor. TrendForce’a göre, akıllı telefon ve bilgisayarlarda kullanılan DRAM çip fiyatları ilk çeyrekte %25, veri depolamada kullanılan NAND flash çip fiyatları ise %50 geriledi. FABRİKA PLANLARI ERTELENDİ Samsung’un sözleşmeli çip üretim (foundry) işinde de işler yolunda gitmiyor. ABD’deki yeni fabrikasının açılışı, büyük siparişler alınamaması nedeniyle 2026’dan 2027’ye ertelendi. İlk olarak 2024’te devreye girmesi planlanan tesis, Samsung’un foundry bölümünün zarar yazmaya devam etmesine yol açıyor. Analistler, bu gecikmenin TSMC gibi rakiplerle rekabeti zorlaştırdığını söylüyor. Üstelik Trump’ın uyguladığı tarifeler, Samsung’un akıllı telefonlardan TV ve ev aletlerine kadar uzanan ürün yelpazesinde maliyetleri yükseltiyor. KB Securities’ten Jeff Kim, “Samsung üretim ağını çeşitlendirmeyi düşünebilir, ama bu kısa vadede mümkün değil. Elektronik cihazlara yönelik tarifeler sürerse, tüketici talebi olumsuz etkilenecek,” diyor.

MOBİL İŞ KÂRI YETERSİZ KALIYOR Samsung’un mobil ve ağ bölümü, artan akıllı telefon sevkiyatları ve Güney Kore wonunun değer kaybı sayesinde kârını 3,5 trilyon won’dan 3,7 trilyon won’a çıkardı. Ancak bu büyüme, çip bölümündeki kayıpları dengelemeye yetmiyor. Şirket, en ileri HBM çiplerini yeniden tasarlayarak büyük müşterilere ulaşmayı hedeflese de, analistler emtia çiplerine bağımlılığın kârlılığı kısa vadede baskı altında tutacağını belirtiyor. Samsung Electronics, yapay zeka çağında eski günlerine dönmek için çetin bir savaş veriyor. SK Hynix’in AI çip talebinden faydalanarak öne geçtiği bu dönemde, Samsung hem teknolojik hem de stratejik adımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak fabrika zararları, ABD tarifeleri ve Çin pazarındaki belirsizlik, 2025’te daha zorlu bir yolun habercisi. Salı günü açıklanacak kazanç raporu, Samsung’un bu fırtınayı nasıl göğüsleyeceğine dair ilk işaretleri verecek.