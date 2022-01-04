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Samsung Electronics, Galaxy S21 serisinin yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G'yi tanıttı. Tasarımıyla Galaxy S21 çizgisini yansıtan Galaxy S21 FE, Olive, Lavender, White veya Graphite olmak üzere dört yeni ve güncel renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

7.9 mm kalınlığındaki Galaxy S21 FE, Exynos 2100 işlemci ile donatıldı. Dinamik AMOLED 2X ekran barındıran cihaz, yeni 240Hz hızda tepki verme özelliği ve 120Hz yenileme hızı ile oyun performansında dikkat çekiyor. 25W Süper Hızlı Şarj özelliği bulunan telefon, 30 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj edilebiliyor.

'ÇİFT KAYIT' İLE GELİYOR

Galaxy S21 serisi cihazlarla aynı profesyonel düzeyde kameraya sahip olan Galaxy S21 FE’de cihazın ‘Gece Modu’ da, Galaxy S20 FE’ye göre iyileştirildi. 32MP ön kamerası olan Galaxy S21 FE’de bulunan ‘Çift Kayıt’ özelliğiyle kullanıcılar, hem ön hem de arka kameralarıyla çekim yapabiliyor.

Samsung’un sezgisel ‘One UI 4’ kullanıcı arayüzü ile gelen Galaxy S21 FE 5G’nin 11 Ocak 2022'den itibaren Samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla satışa sunulması planlanıyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Samsung, Galaxy S21 FE 5G için kullanıcılara 1999 TL’den başlayan fiyatlarla bir değişim kampanyası da sunacak.



Galaxy S21 FE 5G Teknik Özellikleri

Ekran 6,4 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma Kalkanı Güvenlik Optik Parmak İzi Boyutlar & Ağırlık 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g Kamera 12MP Ultra Geniş Kamera - F2.2, FOV 123˚ 12MP Geniş Kamera - Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera 30x Space Zoom, F2.4 - 32MP Selfie Kamerası - F2.2, FOV 81˚ İşlemci 5nm 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci Bellek 256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAM Pil 4,500mAh Şarj 25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı İşletim Sistemi Android 12 Ağ 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4x4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4x4 MIMO band Ödeme NFC özellikli Samsung Pay Sensörler İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü Suya Dayanıklılık IP68