Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Cihaz Samsung'dan sahte Ay fotoğrafı iddialarına yanıt geldi

Samsung, S23 Ultra Space Zoom ay fotoğraflarının sahte olduğunu reddetti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, S23'ün Ay fotoğraflarıyla ilgili sahte görüntü yarattığı iddialarına yanıt verdi. Üretici, bu işlemin zorunlu olmadığını, yapay zekânın devre dışı bırakılabildiğini açıkladı

Giriş: 15.03.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Samsung'dan sahte Ay fotoğrafı iddialarına yanıt geldi
HABERTURK.COM

Samsung'un Galaxy telefonları için Space Zoom (Uzay Yakınlaştırması) özelliği konusunda Reddit'te çıkan haberlere markadan yanıt geldi. Sosyal haber ve içerik paylaşımı sitesinde yayınlanan habere göre Samsung'un yeni nesil telefonlarında sunduğu Space Zoom özelliğiyle sahte ay fotoğrafları yarattığını belirtmişti.

Reddit yazarı, yapay zekâ yardımı ile ay fotoğraflarında detaylar yaratıldığını bir deney ile kanıtladığını açıklamıştı.Samsung şimdi iddialara cevap verdi ve iddialara resmi bir alıntı şeklinde itiraz etti.

YAPAY ZEKÂ FOTOĞRAFI OPTİMİZE EDİYOR

Samsung resmi bir açıklamada, "Bir kullanıcı Ay'ın fotoğrafını çektiğinde, AI (yapay zekâ) tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay'ı ana nesne olarak tanır ve çok kareli kompozisyon için birden fazla çekim yapar, ardından AI görüntü kalitesinin ve renklerinin ayrıntılarını geliştirir. Fotoğrafa herhangi bir görüntü bindirme uygulamıyor"

Samsung, bu işlemin zorunlu olmadığını ve "kullanıcıların, çekilen fotoğraflarda otomatik ayrıntı geliştirmelerini devre dışı bırakacak olan AI tabanlı Scene Optimizer'ı devre dışı bırakabileceğini" belirterek, "Ancak bunu yapmak, Sahne Optimizasyonu açıldığında mümkün olan sonuçları elde etmeyi imkansız hale getirecektir, çünkü özellik pozlamayı ayarlamanın çok ötesine geçer" açıklaması yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Hastaneye gidiyorum" diye çıktı, haber yok!
Sel felaketinde can kaybı 11 yükseldi!
Sel felaketinde can kaybı 11 yükseldi!
Fuat Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Fuat Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.