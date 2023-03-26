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Samsun ve Trabzon arasında yapılan yolculukların öncesinde kişiler bu yolculuk hakkında farklı bilgilere sahip olmak ister. İki şehir arasındaki km mesafesi, zaman, hangi araçla daha uygun ve konforlu ulaşım gibi sorular bu yüzden internet üzerinden araştırılmaktadır. Peki, Samsun ve Trabzon arasında yapılabilecek yolculukların detayları nelerdir. Yazımızda sizler için her şeyi derledik.

Samsun Trabzon Arası Kaç Km?

Şehirlerarası yapıılan yolculuklarda iki şehrin arasındaki km mesafesi merak edilir. Ancak bu şehirler arasındaki mesafe tercih edilen ulaşım seçeneğine göre değişkenlik gösterir. Karayolu ulaşımında özel araçla yapılan seyahatle, otobüsle yapılan seyehat arasında da km farkı bulunur. Bunun yanı sıra uçak yolculuğunda da km farklı değişkenlik gösterir. Samsun ve Trabzon arasında özel araçla ulaşımı yapmak isteyenler için 235 km bilgisi verilir. Otobüs yolculuğunda ise bu km mesafesi 346 km’ye çıkmaktadır. Uçak yolculuğunda ise bu km 286 olarak verilmektedir.

Samsun Trabzon Arası Kaç Saat?

Samsun ve Trabzon arası yolculuklarda cevabı aranan bir diğer soru da yolculuğun süresidir. Yolculuk süresi kişilerin tüm planının temelini oluşturur. Bir kişi bir yerden bir yere gitmeden önce yolculuğun süresini bilirse ne zaman yola çıkacağına daha rahat karar verir. Samsun ve Trabzon arasındaki ulaşımın süresi kişilerin hangi ulaşım aracını kullanacağı üzerinde de etkilidir.

Trabzon Samsun Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Samsun ve Trabzon arasında ulaşım mesafesi ulaşım aracına göre değişkenlik gösterir. Eğer kişiler bu iki il arasında özel araçları ile yolculuk yapmak isterse 325 km’lik karayolu mesafesini 4 ila 4,5 saat gibi bir sürede tamamlayabilir. Burada kişinin yol sırasındaki molaları, aracı, aracın yakıt deposu ve hız limiti ise sürenin biraz daha artmasına sebebiyet verebilir.

Trabzon Samsun Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Karayolu yolculuğunda özel aracı olmayan kişiler otobüs yolculuğunu tercih edebilir. Ya da özel aracın yakıt maliyeti yüksek olduğu için daha uygun fiyatla yapılan otobüs yolculuğu da daha ideal bir seçenek olabilir. Ancak otobüs yolculuğunda özel araba yolculuğuna göre km mesafesinin arttığı bilinmektedir. Km üzerindeki bu artış yolculuk süresinin da daha uzun sürede tamamlanmasında etkili olacaktır. Trabzon ve Samsun arasında yapılacak bir otobüs yolculuğu genelde 6 saatte tamamlanır ancak yol durumunu etkileyen farklı faktörler sürenin uzamasına neden olabilir.

Trabzon Samsun Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Karadeniz’in incisi olan bu iki şehir arasında otobüs ve özel araç yolculuklarının yanı sıra tercih edilebilecek bir diğer ulaşım seçeneği de uçak yolculuğudur. Uçak yolcuğu hızlı ve konforlu bir şekilde seyahatlerini tamamlamak isteyen kişiler için en doğru ulaşım aracı olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden kişiler Samsun ve Trabzon yolculuğu hakkında da merak ettikleri konuları araştırır. Samsun Havalimanı ve Trabzon Havalimanı arasında uçuş seferleri bulunur. Buradaki ulaşımın süresi ise 24 dakikada tamamlanır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk