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Türkiye’nin inci kentlerinin arasında yer alan Antalya’ya Ankara’dan gitmek isteyenler için farklı ulaşım seçenekleri bulunur. Kişiler, ister karayolu ile ister uçak yolu ile isterlerse de otobüs yolculuğu ile Antalya’ya ulaşım sağlayabilirler. Peki Ankara Antalya arası ulaşımı nasıl yapılır. Sizler için hazırladığımız yazımızda Ankara Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Antalya Arası Kaç Saat? sorularının cevaplarını bir araya getiriyoruz.

Ankara Antalya Arası Kaç Km?

Ankara ve Antalya arası en sık tercih edilen ulaşım seçeneklerinden biri karayoludur. Kişiler karayolu ile özel araçları ile ya da otobüs seçeneğiyle seyahat edebilirler. Ancak kişiler seyahat yöntemini belirlemeden önce bu iki il arasındaki km mesafesini de merak eder. Yapılan hesaplamalar göre, Ankara ve Antalya arasında özel aracı ile seyehat etmek isteyenler için Isparta yolu kullanılır. Isparta yolu üzerinden yapılan seyahatte yapılacak olan km ise 475 km’dir.

Ankara Antalya Arası Kaç Saat?

Ankara ve Antalya arasında ulaşım yapmak isteyen kişilerin sorduğu sorulardan biri de Antalya Ankara arası arabayla kaç saat sürüyor? olarak karşımıza çıkmaktadır. Antalya ve Ankara arasında yapılan yolculuğun süresi hem araca hem de aracı kullanan kişinin hız ve mola durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yol ve hava koşulları da bu sürenin azalmasında ya da artmasında etkili olmaktadır. Normal şartlara göre değerlendirildiğinde Ankara Antalya arası karayolu yolculuğu özel araçla 5,5 saat ile 6 saat arasında değişiklik göstermektedir.

Antalya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve Antalya arası yapılan kara yolculuklarında özel araç yerine otobüs de tercih edilebilir. Otobüs yolculuğu da özel araçla yapılan yolculuk kadar konforlu olduğu ve saat farkında büyük değişiklik görülmediği için değişiklik gösterebilir. Otobüsle Ankara ve Antalya arası yapılan otobüs yolculukları aynı zamanda özel araçla yapılan yolculuğa göre daha uygun fiyatla gerçekleşmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde otobüs firmasının kullandığı yol ve molalarına da bakılarak yapılan yolculuklarında 7 saat sürdüğü bildirilmektedir.

Antalya Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Uçak yolculuğu da Ankara ve Antalya arasındaki seyahatler için tercih edilen yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında tatil için Ankara’dan Antalya’ya gidenler daha kısa sürede bu yolculuğu tamamlamak için uçak yolculuğunu daha sık tercih edebilir. Antalya’ya uçakla seyahat etmek için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na inilebilir. Bu iki il arasında uçak yolculuğu 1 saat 5 dakikada tamamlanır. Uçak yolculuğu süresi olumsuz bir hava koşulu ya da pist durumunda sorun olmadığı takdirde belirlenen ve vaat edilen saat aralığında tamamlanır. Kişiler kara yolu ile 6 ila 7 saat yolucluk yapmaktansa uçak yolculuğu ile 1 saat gibi kısa bir sürede Ankara’dan Antalya’ya varabilir. Antalya havalimanından da taksi ya da otobüs seçenekleri ile şehir merkezine varabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk