Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 kişi emniyete götürüldü. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlattı.

İŞLEM HAREKETLERİ 3 MİLYAR 500 MİLYON LİRA Soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU AA'nın haberine göre; ekipler, Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandığını duyurmuştu.