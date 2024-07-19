REKLAM advertisement1

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği bildirildi.

DENİZE GİRİLMEMESİ UYARISI AA'da yer alan habere göre rüzgar hızının saatte 20 deniz miline, dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi. REKLAM

SİNOP VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI AA'da yer alan habere göre Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgar hızının batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 40 kilometre hıza ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise 1.2 metreye kadar artabileceği bildirildi. Açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçmek adına denize girilmemesi gerektiği belirtildi.