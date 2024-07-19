Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri, Sinop haberleri: Samsun ve Sinop'ta denize girmeyin uyarısı | Son dakika haberleri

        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!

        Samsun ve Sinop valilikleri, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. Uyarıda, dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar çıkacağı belirtilirken "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği bildirildi.

        DENİZE GİRİLMEMESİ UYARISI

        AA'da yer alan habere göre rüzgar hızının saatte 20 deniz miline, dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.

        REKLAM

        SİNOP VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI

        AA'da yer alan habere göre Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, rüzgar hızının batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 40 kilometre hıza ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise 1.2 metreye kadar artabileceği bildirildi.

        Açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçmek adına denize girilmemesi gerektiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Habertürk Anasayfa