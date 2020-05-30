Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı

AA

Kentin normal zamanda en işlek merkezlerinden Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Polis ekipleri, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giden vatandaşlara da maske takma uyarısı yapıyor.