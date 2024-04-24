Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar

REKLAM advertisement1

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin batı sınırlarında NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerinde askeri gücünü yoğunlaştırdığını belirterek, "Bir şey çok açık, bizi savaşa sürüklemek istiyorlar." dedi.

Anayasa değişikliği ile en yüksek temsil organı haline gelen Belarus Halk Meclisi yeni biçimiyle ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı, yasama organı temsilcileri, yürütme organı temsilcileri, yargı temsilcileri, yerel meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri dahil 1200 kişiden oluşan Halk Meclisinin toplantısında Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko konuşma yaptı.

Lukaşenko: Barış istiyorsanız savaşa hazır olun Haberi Görüntüle Lukaşenko, Belarus Halk Meclisi'nin ulusal güvenliği sağlayan önemli belgelerin tartışılması ve oylanması ile çalışmalarına başlamasının sembolik olarak önemli olduğunu bildirdi. REKLAM Ülkesinin çok kompakt bir ülke ve Belarus halkının da doğası gereği çok barışsever insanlar olduğunu dile getiren Lukaşenko, buna rağmen tarihi deneyimlerinden dolayı barış adına güçlü olmanın ne anlama geldiğini iyi bildiklerini belirtti. "ŞİRKETLER KAZANÇLI ÇIKTI" İstikrarsızlaştırma savaşlarının mülteci akınlarının oluşmasına neden olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, "Bundan kim faydalanıyor? Bu onlarca yıllık kanlı aksiyon filmini yurt dışında yönetenler ve izleyenler, Anglo-Saksonlar başta olmak üzere, Batılı ulus ötesi şirketler önemli ölçüde kazanç elde etti." dedi.

Buna rağmen Washington ve Londra'nın uluslararası alanda siyasi itibar ve otorite açısından yıllar geçtikçe zayıfladığını dile getiren Lukaşenko, etkili güçlerin ekonomik çöküşte olduğunu, dolar piramidinin istikrarsızlaştığını kaydetti. LUKAŞENKO: SAVAŞIN ALACAKLILARI KENDİLERİNE BORÇLANDIRIYOR İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Japonya'ya atom bombası atılmasını, Yugoslavya'nın parçalanmasını, Irak, Libya, Suriye ve Afganistan'da yaşananları anlatan Lukaşenko, "Tüm bunlar, arkasında petrol, gaz, nadir metaller ve diğer mineraller için pazarların yeniden dağıtılmasının yer aldığı yeni jeopolitik hedeflerdir. Bunlar uğruna insanlar öldü." diye konuştu.

REKLAM Para uğruna yapılan savaşların hiçbir zaman kimseyi daha güçlü kılmadığını vurgulayan Lukaşenko, "Savaşların alacaklıları, bugün kardeş Ukrayna örneğinde olduğu gibi, ya silah satarak ya da borçlandırarak kendilerini zenginleştirdiler." ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki çatışmalarla Avrasya pazarını, kültürel ve dostluk bağlarını yok etmek için gerilimin kaynağının güneye çekilmeye çalışıldığını savunan Lukaşenko, bütün bunların gücünü kaybetmeye başlayan egemen güçler tarafından yapıldığını ifade etti. BELARUS LİDERİNDEN "NÜKLEER GÜÇ" MESAJI Bugün Ukrayna'nın gelecekteki dünya düzeninin kaderinin kısmen belirlendiği bir poligon haline geldiğini herkesin anladığını söyleyen Lukaşenko, şunları kaydetti:

"En büyük nükleer güçler, dolaylı da olsa, Ukrayna topraklarında savaşıyor. Aslında artık doğrudan savaşıyor. Kiev, Batı ile Ukraynalıların canları karşılığında silah takası konusunda anlaşmaya vardı. Bunu görmek acı verici. Ama Batı ile Doğu arasındaki bu yeni çatışmada kim daha güçlü hale geldi?" REKLAM LUKAŞENKO, NATO'YU ELEŞTİRDİ Belarus'un Batı sınırlarındaki Polonya ve Baltık ülkelerinde NATO'nun askeri gücünü yoğunlaştırdığını aktaran Lukaşenko, NATO'nun stratejik nükleer silahlarını modernleştirmeyi sürdürdüğünü, kendilerinin de benzer işlevlere sahip silahları üslerine yerleştirdiklerini hatırlattı.

Lukaşenko, "Bir şey çok açık, Bizi gerçekten savaşa sürüklemek istiyorlar. Başkomutan olarak ben de ordumuz da özel servislerimiz de bunu görüyor. Onlar bizi kışkırtırken, hendek kazıyorlar, askeri altyapı ve silahlarını modernleştiriyorlar. Biz sınırın diğer tarafında barışçıl yaşam inşa ediyoruz, hendek kazmıyoruz. Ama bizim barış sevgimiz pasifizm değil. Bu karıştırılmasın." diye konuştu. Tehditler arttıkça Belarus'un simetrik önlemler alacağını ve savaş gücünü artıracağını vurgulayan Lukaşenko, kendilerini "asimetrik tedbirlere zorlanmaması" uyarısında bulundu.

"HALK İSTERSE ADAY OLACAĞIM" Daha sonra salonda bir gazetecinin 2025'teki cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna cevap veren Lukaşenko, "Onlar (halk) benim seçimlere gitmem gerektiğine karar verirse, gideceğim. Eğer halk karar verirse, içtenlikle söylüyorum kabul edeceğim. Uzun süredir başkanım. Eğer beni seçmezlerse, ilk başkan olmakla yetineceğim." ifadelerini kullandı. Yarın da sürecek toplantıda yeni Belarus askeri doktrini ve ulusal güvenlik konsepti onaylanacak. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.