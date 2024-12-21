Samsun'da korkunç cinayet!
Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir genç sevgilisinin annesini hayattan kopardı. Sonrada zavallı kadının otomobiliyle kaçmaya kalktı. Yakalanacağını anlayınca da katil kendi canına kıydı.
Giriş: 21.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:37
Olay, Samsun'da meydana geldi.
Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı.
Bir genç sevgilisinin annesini hayattan kopardı.
Sonrada zavallı kadının otomobiliyle kaçmaya kalktı.
Yakalanacağını anlayınca da katil kendi canına kıydı.
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