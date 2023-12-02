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        Haberler Gündem Samsun'da son dakika araba kazası; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 ölü, 2 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:19
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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        #Samsun
        #doğukan islamoğlu
        #haberler
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