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        Haberler Gündem Samsun'da düzenlenen operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi - Güncel haberler

        Operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:22
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        Çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametine baskın düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.A, emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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