Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta G.C. (17), daha önce kavga ettiği A.D. (17) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.C, bıçakla A.D'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Ayırmak isteyen A.G. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, A.D. ve arkadaşı A.G, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheli G.C'yi gözaltına aldı.