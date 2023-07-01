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Samsun'da 2 kişi denizde boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren 2 kişi boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi ise kurtarıldı

Giriş: 01.07.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 2 kişi denizde boğuldu
Samsun'da 2 kişi denizde boğuldu
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AA

Hürriyet Mahallesi mevkisinden denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç. boğulma tehlikesi geçirdi.

Orhan Ç, İrem Ç, Emine Ç. ve Engin Ç, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Semizoğlu ve Güder ise dalgaların arasında kayboldu.

Sahil güvenlik ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma dalgıç polisleri tarafından yapılan aramalar sonucu Semizoğlu ve Güder de sahile çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Semizoğlu ve Güder, kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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