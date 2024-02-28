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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bir dizi programa katılmak için gittiği Samsun'da, Samsun Çarşamba Havalimanı Yeni Terminal Binası hakkında brifing aldı. Proje hakkında hazırlanan sunumları dinleyen Bakan Uraloğlu, sonrasında yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

Uraloğlu, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdiğimiz altyapı yatırımlarında Bakanlığımızın tek bir hedefi var, o da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir." dedi.

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Uraloğlu, 2 yıl önce havalimanının mevcut terminal binasında bir revizyon yaptıklarını hatırlatarak, "Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik." ifadelerini kullandı.

Samsun'u sürekli büyüyen ekonomisi ile kabına sığmadığını belirten Uraloğlu, "Samsun'un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava- yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı." dedi.

"PROJENİN İHALESİNİ BİR AN ÖNCE YAPACAĞIZ"

Çarşamba Havalimanı'nda daha büyük değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Projemiz kapsamında; yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4 bin 658 metrekare alanda yeni güç merkezi binası, 847 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yapacağız. Samsun'umuza, bölgemize şimdiden hayırlı olsun."