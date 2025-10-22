Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi puan güncel durumu | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele temsilcimizin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynanan mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın puan durumundaki yeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte Şampiyonlar Ligi puan güncel durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 22:07 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar 6 puan topladı. Temsilcimiz, bir sonraki hafta 5 Kasım'da Ajax'a konuk olacak. 3. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

          Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla an itibarıyla 11. sırada bulunuyor.

        • 3

          GALATASARAY FİKSTÜRÜ

          İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

          5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

          25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

          9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

          21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

          28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa