        Şampiyonlar Ligi puan durumu | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele temsilcimizin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynanan mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın puan durumundaki yeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları...

        Giriş: 22.10.2025 - 22:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 01:09
        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar 6 puan topladı. Temsilcimiz, bir sonraki hafta 5 Kasım'da Ajax'a konuk olacak. 3. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

          Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla an itibarıyla 14. sırada bulunuyor.

        • 3

          GALATASARAY FİKSTÜRÜ

          İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

          5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

          25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

          9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

          21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

          28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        • 5
