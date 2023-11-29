Şampiyonlar Ligi'ne yargı müdahalesi! Listede bakın hangi fenomenler var!
Dilan ve Engin Polat'a düzenlenen operasyonun ardından sürdürülen soruşturmada sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf karesi de dosyaya girdi. Dilan Polat tarafından sosyal medyada yayınlanan yemekli grup fotoğrafında yer alan 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı talep edildi. Bakın o fotoğrafta kimler var...
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Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edilmişti.
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Yaşanan Polat ailesi olaylarından sonra gündeme lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan fenomenler gelmişti. 2019 yılında Dilan Polat'ın paylaştığı görüntüdeki birçok kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
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O FENOMENLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ
Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.
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Listede olan fenomenlerden bazıları şu şekilde;
Eylül Öztürk
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Murat Yiğit
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Tolunay - İleyda Topal
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Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk
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Merve Korkut - Yavuz Selim Korkut
- 9
Feyza Başar
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Kadir Yiğit