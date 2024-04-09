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        Haberler Dünya Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

        Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

        Terör örgütü DEAŞ'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına saldırı tehdidinde bulunmasının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:31
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        Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi
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        Terör örgütü DEAŞ bu hafta gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına saldırı tehdidinde bulundu.

        Saldırı iddialarının ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

        Arsenal'in Emirates Stadı'nda bu akşam Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Manchester City de Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacak.

        İddiaların ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, "UEFA, bu haftaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik iddia edilen terör tehditlerinin farkındadır ve ilgili sahalardaki yetkililerle yakın temas halindedir" denildi.

        Açıklamada, "Tüm maçların, uygun güvenlik düzenlemeleri sağlanarak planlandığı gibi yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı

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        #şampiyonlar ligi
        #UEFA
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