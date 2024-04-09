Şampiyonlar Ligi maçlarına DEAŞ tehdidi sonrası UEFA'dan açıklama

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Terör örgütü DEAŞ bu hafta gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına saldırı tehdidinde bulundu.

Saldırı iddialarının ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı maçların aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

Arsenal'in Emirates Stadı'nda bu akşam Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Manchester City de Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacak.

İddiaların ardından UEFA tarafından yapılan açıklamada, "UEFA, bu haftaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik iddia edilen terör tehditlerinin farkındadır ve ilgili sahalardaki yetkililerle yakın temas halindedir" denildi.

Açıklamada, "Tüm maçların, uygun güvenlik düzenlemeleri sağlanarak planlandığı gibi yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı