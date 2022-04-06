UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları devam ediyor. Dün gece başlayan heyecanda Liverpool, Benfica'yı, Manchester City ise Atletico Madrid'i mağlup ederek avantajı elde etti. Bu gece ise Villarreal - Bayern Münih, Chelsea - Real Madrid maçları oynanıyor...
8' Danjuma, 41' Coquelin
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VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Coquelin, Capoue, Parejo, Moreno, Lo Celso, Danjuma
BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
Bayern ile daha önce sadece 2011/12 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Villarreal, o sezonki iki maçtan da mağlup ayrıldı (0-2 & 3-1). İspanyol takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern (2G 2B), daha önceki beş ziyaretinden de mağlup dönmüştü. Nisan 2009'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçına çıkmaya hazırlanan Villarreal, bu aşama ve sonrasındaki altı karşılaşmanın birini kazanabildi (2B 3M; 1-0 vs Inter).
Bayern, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayaklarında çıktığı son beş deplasman maçında mağlubiyet almadı (3G 2B). Şampiyonlar Ligi'nde 50'nci kez görev yapmaya hazırlanan Villarreal Teknik Direktörü UnaiEmery (21G 10B 18M), turnuvanın eleme turlarında ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor.
CHELSEA - REAL MADRID
40' Havertz | 21' ve 24' Benzema
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CHELSEA: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulusic
REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius Junior, Benzema
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i eleyen Chelsea, turnuva tarihinde bunu iki kez başaran ilk İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor. Real Madrid'in Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Chelsea (2B 3M). İspanya takımlarıyla oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Chelsea (4G 4B), Thomas Tuchel yönetimindeki beş karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı (3G 2B).
İngiliz takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamayan Real Madrid (2B 3M), son galibiyetini 2014/15 sezonunda Liverpool'u 3-0 mağlup ederek aldı. Thomas Tuchel'in ilk kez görev yaptığı Şubat 2020'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole kapama yapan (10) ve maç başına en az gol yiyen takım Chelsea (0.47).
YARI FİNAL NE ZAMAN?
Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
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