İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu hafta 3. ön eleme turu ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcilerimizin söz konusu turda başarılı olmaları halinde play-offlarda eşleşeceği takımlar ise bugün belli olacak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi için beklenen tarih geldi çattı. 2. ön eleme turlarında rakiplerini turnuvanın dışına itmeyi başaran temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri bugün 13.00 ile 15.00'de gerçekleştirilecek kura sonucunda belli olacak. İşte, detaylar...
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GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.
Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;
Antwerp
Rakow-Aris
Molde-Klaksvik
Slovan Bratislava-Maccabi Haifa
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FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)
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BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
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Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan)