Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup oldu. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

1- Dortmund / 3 Puan

2- Ajax / 0 Puan

3- Sporting Lizbon / 0 Puan

4- Beşiktaş / 0 Puan

(Sporting Lizbon - Ajax maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak...

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:



28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş