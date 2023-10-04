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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu güncel! GS kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Galatasaray maç fikstürü - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu güncel! Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 2. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği İngiliz devi Manchester United'ı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti ve büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu galibiyetin ardından futbolseveler için; Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var sorularının yanıtlarını derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:48
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta heyecanı dün akşam oynanan 2 mücadeleyle devam etti. Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin yanı sıra Alman devi Bayern Münih de Kopenhag deplasmanından 3 puanla döndü. İşte, grupta son durum...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

          Manchester United 2-3 Galatasaray

          Kopenhag 1-2 Bayern Münih

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 6 Puan

          2- Galatasaray / 4 Puan

          3- Kopenhag / 1 Puan

          4- Manchester United / 0 Puan

        • 3

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

          Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

          Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

          Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

          Çeyrek final

          İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

          İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

          Yarı final

          İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

          İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

          Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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