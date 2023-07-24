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        Haberler Magazin Şampiyonlar Çeşme'de

        Şampiyonlar Çeşme'de

        2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları Çeşme'de tatil yapıyor

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:28
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        ABD'de düzenlenen 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde final maçında Çin Milli Kadın Voleybol Takımı’nı 3 - 1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı.

        Şampiyonlukla beraber FIVB sıralamasında 365.64 puanla ilk sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları tatil için Çeşme'yi tercih etti.

        Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Beliz Başkır ve Melissa Vargas, Aya Yorgi’de yorgunluk atarken zaman zaman plaj voleybolu da oynadılar.

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        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
        #Zehra Güneş
        #ebrar karakurt
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