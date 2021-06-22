Cevat Güler

2007/2008 sezonunda Galatasaray'a geri dönen Feldkamp, bitime 6 hafta kala görevinden alınmıştı. Yerine geçen Cevat Güler, Galatasaray'ın başına geçip 6'da 6 yaparak takımı şampiyonluğa ulaştırdı. Ancak sezon bitimiyle hem geçici olarak geldiği teknik direktörlükten hem de yardımcı antrenörlük görevinden alındı.